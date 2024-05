Ottawu povedie v novej sezóne Green

Ottawa 7. mája (TASR) - Novým trénerom hokejistov Ottawy Senators sa stal Travis Green. Na striedačke kanadského tímu nahradil Jacquesa Martina, ktorý s ním v tejto sezóne nedokázal postúpiť do play off NHL. Informovala o tom agentúra AFP.



Green naposledy viedol z pozície dočasného kouča New Jersey Devils, keď začiatkom marca nahradil vo funkcii Lindyho Ruffa. "Diablom" sa, rovnako ako Ottawe, nepodarilo preniknúť do vyraďovačky.



Päťdesiattriročný Green viedol v minulosti aj Vancouver Canucks (2017-2021). Jeho úlohou bude oživiť hru "senátorov", ktorí sa do play off nedostali už sedem rokov za sebou. "Po rozhovore s niekoľkými trénermi sa ukázalo, že Travis je ten správny kandidát," povedal generálny manažér Senators Steve Staios.



"Rozvíjanie víťaznej kultúry je prvoradé pre to, aby sme mohli pomýšľať na trvalé úspechy. Travis má v sebe túžbu po víťazstve a dokáže zo svojich hráčov vyťažiť maximum," dodal Staios.