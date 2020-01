NHL: Ovečkin hetrikom skolil Islanders, Pánik 0+1

New York Islanders - Washington 4:6 (za hostí R. Pánik 0+1)

New York 18. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v sobotňajšom zápase zámorskej NHL na ľade New York Islanders 6:4, jednou asistenciou k tomu prispel aj slovenský útočník Richard Pánik. Za "Caps" dosiahol hetrik kapitán Alexander Ovečkin, pre ktorého to boli v profiligovej kariére góly číslo 690, 691, resp. 692. Ruský kanonier tak v historickom poradí strelcov prekonal Maria Lemieuxa (690) a patrí mu v ňom desiate miesto. Domáci viedli po dvoch tretinách už 4:1, ale v tretej tretine hostia piatimi gólmi otočili výsledok.