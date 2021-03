NHL: Ovečkin opäť trénuje, hrať by mohol už proti New Jersey

Washington 25. marca (TASR) – Hokejový útočník Alexander Ovečkin sa v stredu vrátil do tréningového procesu po tom, ako v utorok pauzoval pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré si privodil v poslednom zápase proti New Yorku Rangers (1:3). Podľa vedenia klubu by však mohol nastúpiť už v noci na piatok v domácom zápase proti New Jersey Devils.



"Dúfam, že to tak bude. Už samotný fakt, že sa dnes mohol zapojiť do tréningu, je pre nás veľmi pozitívny. Zatiaľ vám však nemôžeme dať definitívnu odpoveď," povedal tréner Capitals Peter Laviolette.



Do tréningového procesu tímu, ktorého dres si obliekajú aj slovenskí hokejisti Zdeno Chára a Richard Pánik, sa vrátil aj T. J. Oshie. Americký útočník vynechal utorkový tréning z osobných dôvodov.