Ovečkin prekonal Dionnea, Washington s Fehervárym zdolal NY Rangers

Výsledky:



Toronto - Montreal 2:1

Washington - New York Rangers 5:1

Colorado - Chicago 4:2

Edmonton - Vancouver 3:2 pp a sn

Anaheim - Winnipeg 4:1

New York 14. októbra (TASR) – Hokejisti Washingtonu v zostave aj so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vstúpili do novej sezóny NHL domácim víťazstvom 5:1 nad New Yorkom Rangers. Dvoma gólmi a dvoma asistenciami k tomu prispel ruský útočník Alexander Ovečkin, ktorý prekonal Marcela Dionnea a posunul sa na piate miesto v historickej tabuľke najlepších strelcov súťaže.Ovečkin dosiahol 731. a 732. presný zásah v NHL, jeho spoluhráč Hendrix Lapierre si zasa na konto zapísal prvý. Feherváry odohral takmer 18 minút a do štatistík si zapísal jeden hit.Vancouver prehral na ľade Edmontonu 2:3 po samostatných nájazdoch, ten víťazný zaznamenal Kyle Turris. V bránke Canucks sa predstavil Thatcher Demko, Slovák Jaroslav Halák mu kryl chrbát zo striedačky.V kanadskom derby zdolalo domáce Toronto Montreal 2:1, na začiatku tretej tretiny strelil víťazný gól švédsky útočník William Nylander.