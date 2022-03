NHL: Ovečkin prekonal Jágra, Chára asistoval za NY Islanders

NHL - výsledky:



Montreal - Arizona 3:6, New York Rangers - Anaheim 4:3 pp, Toronto - Dallas 4:0, Washington - New York Islanders 4:3 pp a sn /CHÁRA za hostí 0+1/, Nashville - Pittsburgh 4:1, Winnipeg - Vegas 7:3, Chicago - Boston 1:2 pp, Edmonton - Detroit 7:5, Vancouver - New Jersey 6:3, Los Angeles - Colorado 0:3, San Jose - Florida 2:3 pp

Washington 16. marca (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa osamostatnil od Čecha Jaromíra Jágra na tretej priečke historického poradia strelcov NHL. Jeho 767. gól v profiligovej kariére prispel k domácemu víťazstvu Washingtonu nad New Yorkom Islanders 4:3 po samostatných nájazdoch. V drese hostí si pripísal asistenciu slovenský obranca Zdeno Chára.Viac presných zásahov ako Ovečkin majú na konte už iba Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894). Tridsaťšesťročný útočník strelil svoj 37. gól v sezóne. Pre Cháru to bola deviata asistencia v ročníku, okrem nej za takmer 20 odohratých minút vyslal tri strely na bránku. Slovenský obranca Martin Fehérváry v drese Capitals nebodoval, absolvoval 22:37 min.