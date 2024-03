Ovečkin prispel dvoma gólmi k triumfu Washingtonu nad Winnipegom 3:0

NHL - výsledok:



Washington - Winnipeg 3:0



New York 24. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vyhrali v zámorskej NHL nad Winnipegom 3:0 a získali dôležité body v boji o play off. Dvoma gólmi k tomu prispel Alexander Ovečkin, jeho tím sa posunul o bod pred Detroit na posledné postupové miesto vo Východnej konferencii.Ovečkin skóroval v piatom stretnutí za sebou a v sezóne má na konte 26 presných zásahov. Washington strelil všetky tri góly v tretej tretine, čisté konto s 27 úspešnými zákrokmi si v jeho drese pripísal brankár Charlie Lindgren. Fehérváry odohral 19:45 min s plusovým bodom, predviedol až deväť hitov a v tejto štatistike bol suverénne najlepší na ľade. Capitals vyhrali piate z uplynulých šiestich stretnutí.