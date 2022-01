Ovečkin strelil rekordný gól v presilovke

výsledky NHL:



New Jersey - Edmonton 6:5 pp,

Vegas - Anaheim 3:1,

Tampa Bay - New York Rangers 3:4 pp a sn,

Detroit - Washington 1:3

New York 1. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom zdolali v noci na sobotu v zámorskej NHL Edmonton 6:5 po predĺžení. Jack Hughes sa na výhre domácich podieľal dvomi gólmi, vrátane víťazného v tretej minúte predĺženia, pridal aj jednu asistenciu.Za Oilers dvakrát skórovali Connor McDavid a Kailer Yamamoto. McDavid sa s 52 bodmi (19+33) dostal na čelo ligovej produktivity, keď o bod preskočil tímového kolegu Leona Draisaitla (24+27), ten si pripísal v nočnom zápase jednu asistenciu. Studenič odohral vo štvrtom útoku Devils 10:24 min., vyslal jednu strelu na bránku, rozdal dva bodyčeky a duel dokončil s mínuskou. Jeho spoluhráč Tomáš Tatar vynechal zápas v súvislosti s COVID-19 protokolom, rovnako ako obranca Washingtonu Martin Fehérváry.Capitals zvíťazili na ľade Detroitu 3:1 najmä zásluhou svojho kapitána Alexandra Ovečkina. Ruský kanonier zariadil triumf hostí dvomi gólmi v závere tretej tretiny. Víťazný gól strelil 2:51 min pred koncom riadneho hracieho času, keď sa za stavu 1:1 presadil v presilovke tradičnou delovkou bez prípravy od modrej čiary. Bol to jeho 275. presný zásah v početnej výhode a vytvoril tým ligový rekord. V historickom poradí v počte presilovkových gólov prekonal Davea Andreychuka (274). Ten držal rekord od roku 2002. Pre Ovečkina to bol zároveň 119. víťazný gól v NHL, čím sa odpútal na treťom mieste historickej tabuľky od Phila Esposita. V počte víťazných gólov sú na tom od neho lepšie už len Jaromír Jágr (135) a Gordie Howe (121). Tridsaťšesťročný krídelník v závere duelu pridal ešte jeden zásah do prázdnej bránky, čo bol jeho 24. gól v sezóne a celkovo 754. v profiligovej kariére.