NHL: Palmieri bude NY Islanders chýbať 6-8 mesiacov
New York 29. novembra (TASR) - Americký hokejový útočník Kyle Palmieri musí absolvovať operáciu predného skríženého väzu v ľavom kolene a svojmu tímu NY Islanders bude chýbať 6-8 mesiacov. Zranil sa v nočnom zápase NHL proti Philadelphii (3:4 pp a sn). Klub o tom informoval v sobotu na svojej oficiálnej webstránke.
K zraneniu došlo v druhej tretine a paradoxne si po ňom ešte stihol pripísať asistenciu na gól Emila Heinemana. Palmieri zostal po kolízii s Jamiem Drysdaleom v útočnom pásme, hra sa medzitým presunula do stredného, no hráči Philadelphie vrátili puk do vlastnej tretiny. Vďaka tomu nebol Palmieri v postavení mimo hry a cestou na striedačku vzal puk hráčovi Flyers. Po jeho prihrávke skóroval Heineman. „Je to jeden z najväčších bojovníkov, s akými som hral. Trvalo mu dlho, kým sa dostal z ľadu. Bol v tom kus odvahy, vďaka ktorej sa dostal cez bolesť a nielenže si vzal puk, ale ešte ukázal aj rozvahu. Ohromil ma tým, no neprekvapil, keďže s ním hrám už dlho a jeho húževnatosť je výnimočná,“ povedal kapitán NY Islanders Anders Lee.
Pre 34-ročného krídelníka Palmieriho je prebiehajúca sezóna 2025/2026 šestnásta v NHL. Doteraz odohral v základnej časti celkovo 925 zápasov, v ktorých nazbieral 545 kanadských bodov za 276 gólov a 269 asistencií. V aktuálnom ročníku má na konte 18 bodov (6+12) v 25 dueloch. V NY Islanders pôsobí od apríla 2021, keď ho klub získal z New Jersey.
