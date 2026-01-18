< sekcia Šport
NHL: Panarin je zmätený zo situácie v Rangers: Budem hrať na 100 %
Autor TASR
New York 18. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers neprežívajú vydarenú sezónu v zámorskej NHL. Aj po sobotňajšom víťazstve vo Philadelphii (6:3) sú poslední v celej Východnej konferencii a šance na postup do play off sa zmenšujú.
Generálny manažér „jazdcov" Chris Druhy ešte pred zápasom na ľade Flyers v otvorenom liste uviedol, že klub ide do prestavby a hoci to presnejšie nekonkretizoval, insajder Eliotte Friedman zo Sportsnet uviedol, že Rangers neponúknu Artemijovi Panarinovi novú zmluvu a budú sa ho snažiť vymeniť. Ruskému útočníkovi plynie posledný rok zo sedemročného kontraktu so zárobkom 11,6 milióna dolárov na sezónu.
Panarin po Druryho vyjadrení odohral vo Philadelphii svoj 800. zápas v NHL a pod víťazstvo sa podpísal dvomi gólmi a asistenciou. „Je ťažké opísať ako sa cítim. Som stále zmätený, ale rozhodnutie generálneho manažéra beriem. Stále som hráč Rangers a v každom zápase budem hrať na 100 percent," povedal Panarin pre TheAthletic.
Zámorskí experti špekulujú kam by sa Panarin mohol sťahovať. Podľa Friedmana sú možné destinácie pre 34-ročného krídelníka Colorado Avalanche, Florida Panthers, Washington Capitals, alebo Minnesota Wild.
