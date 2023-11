NHL: Panarin vytvoril rekord Rangers, Kempe vyrovnal zápis Pálffyho

New York 19. novembra (TASR) - Ruský útočník Artemij Panarin vytvoril nový rekord New Yorku Rangers v hokejovej NHL, keď bodoval v prvých pätnástich zápasoch novej sezóny. Panarin prispel dvoma gólmi k víťazstvu “jazdcov” v derby nad New Jersey Devils 5:3.



Počas tejto série nazbieral 32-ročný krídelník 26 bodov (10+16) a prekonal doterajší rekord Roda Gilberta, ktorý v sezóne 1972-1973 bodoval v prvých 14 zápasoch Rangers.



Do histórie sa zapísal aj obranca Cale Makar. K víťazstvu Colorada v Dallase (6:3) prispel tromi asistenciami a ako najrýchlejší obranca histórie NHL dosiahol 200 asistencií. Potreboval na to 254 zápasov a prekonal doterajší rekord súčasného kapitána Vancouveru Quinna Hughesa, ktorý tento míľnik dosiahol za 263 zápasov.



Los Angeles Kings zdolali St. Louis 5:1, tretí gól domácich strelil Adrian Kempe, ktorý sa desiatykrát v drese “kráľov” presadil v oslabení a v tejto štatistike vyrovnal na šiestom mieste klubovej histórie zápis slovenského hokejistu Žigmunda Pálffyho.