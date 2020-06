NHL: Panarina trápi finančná stabilita profiligy počas koronakrízy

New York 26. júna (TASR) - Ruský hokejový útočník Artemij Panarin z New Yorku Rangers vyjadril obavy o zdravie aj bezpečnosť hráčov, keď sa opäť reštartuje zámorská NHL. Kandidátovi na cenu pre najužitočnejšieho hráča sezóny (MVP) tiež robí vrásky na čele finančná kondícia profiligy v čase koronakrízy.



Hráčska asociácia (NHLPA) rokuje o predĺžení kolektívnej dohody, ktorá aktuálne platí do roku 2022. Hráčov zaujíma aj možná účasť na ZOH a spôsob, ako sa budú spolu s majiteľmi klubov spolupodieľať na stratách spôsobených prerušením sezóny. "Obávam sa o dlhodobú prosperitu NHL. Hráči chránili príjem majiteľov, keď počas koronakrízy akceptovali podmienené zmluvy. Je čas dohodnúť sa. Hráči nemôžu ísť do kempov a začať hrať, ak tu nebude dohoda. Všetci sme v tom spolu," napísal na sociálnej sieti 28-ročný krídelník, ktorý v NHL pôsobí piatu sezónu. Aj vďaka jeho 95 bodom sa Rangers dostali do 24-člennej play off. Informovala agentúra AP.