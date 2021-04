NHL: Pánik asistoval, Minnesota si zabezpečila postup do play off

NHL - výsledky:

Pittsburgh - New Jersey 4:2,



St. Louis - Colorado 5:3,



Calgary - Montreal 5:2,



Detroit - Dallas 1:2 pp

/PÁNIK za domácich 0+1/,



Florida - Carolina 4:3 pp,



New York Islanders - Washington 3:6,



Winnipeg - Toronto 1:4,



Anaheim - Vegas 1:5,



San Jose - Minnesota 3:6,



Los Angeles - Arizona 0:4,



Vancouver - Ottawa 4:2

New York 25. apríla (TASR) - Richard Pánik si pripísal asistenciu, no jeho Detroit prehral v domácom zápase hokejovej NHL s Dallasom 1:2 po predĺžení. Slovenský útočník prihral na otvárací gól Dennisa Cholowského v 17. minúte, v tretej tretine vyrovnal Mark Pysyk a v nadstavení rozhodol Jamie Benn. Obranca hostí Andrej Sekera nebodoval. Minnesota vyhrala na ľade San Jose 6:3 a zabezpečila si postup do play off.Washington zvíťazil na ľade New Yorku Islanders 6:3. Slovenský obranca Capitals Zdeno Chára odohral jubilejné 1600. stretnutie v NHL.