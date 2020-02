NHL: Pánik s asistenciou pri víťazstve Washingtonu

New York 26. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v domácom zápase NHL nad Winnipegom 4:3 po nájazdoch. Slovenský útočník Richard Pánik sa na triumfe podieľal asistenciou. Na ľade strávil 9:02 minúty a mal plusový bod. V prebiehajúcom ročníku získal 16. bod (7+9).



Kapitán Capitals Alexander Ovečkin otvoril v 2. minúte skóre a dosiahol 701. gól v profilige. Ruský útočník zároveň rozhodol v nájazdoch. Jeho krajan Iľja Kovaľčuk absolvoval debut za Washington, no nebodoval a nepremenil ani svoj nájazd.



Tomáš Tatar si pripísal asistenciu, ale jeho Montreal na vlastnom ľade podľahol Vancouveru 3:4 po predĺžení. Dvadsaťdeväťročný krídelník mal na konte aj dva plusové body. V tejto sezóne už nazbieral 56 bodov (21+35).



Tampa Bay utrpela tretiu prehru za sebou, keď doma nestačila na Toronto 3:4. V drese "bleskov" sa predstavil slovenský obranca Erik Černák, ktorý absolvoval 22:01 minúty a do štatistík mu pribudol plusový bod. Za hostí nehral Martin Marinčin.



Hráči Bostonu prehrali druhýkrát za sebou. Doma podľahli Calgary 2:5. V bránke Bruins dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom Fín Tuukka Rask a predviedol 26 zákrokov. Kapitán "medveďov" Zdeno Chára odohral 18 minút a mal mínusový bod.



Obranca Christián Jaroš nastúpil za Ottawu na ľade Nashvillu, ktorý uspel 3:2. Jaroš mal podiel na víťaznom góle "predátorov". V 10. minúte tretej tretiny potrestal jeho vylúčenie Viktor Arvidsson a stanovil konečné skóre 3:2.



Dallas aj s Andrejom Sekerom triumfoval v Caroline 4:1. Slovenský zadák nebodoval.



výsledky NHL:



Boston - Calgary 2:5, Carolina - Dallas 1:4, Montreal - Vancouver 3:4 pp (T. TATAR za domácich 0+1), New York Islanders - New York Rangers 3:4 pp, Philadelphia - San Jose 4:2, Tampa Bay - Toronto 3:4, Washington - Winnipeg 4:3 pp a sn (R. PÁNIK za domácich 0+1), Detroit - New Jersey 1:4, Minesota - Columbus 5:4, Nashville - Ottawa 3:2, St. Louis - Chicago 6:5, Arizona - Florida 1:2, Anaheim - Edmonton 4:3 pp