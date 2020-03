NHL: Pánik asistoval pri prehre Washingtonu s Philadelphiou

NHL - výsledky:



Washington - Philadelphia 2:5 /R. PÁNIK za domácich 0+1/, Calgary - Columbus 3:2 pp, Colorado - Anaheim 3:4 pp, Vancouver - Arizona 2:4

New York 5. marca (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik si v zámorskej NHL pripísal jednu asistenciu pri prehre Washingtonu s Philadelphiou 2:5. Pre hostí to bol siedmy triumf v sérii.Pánik v 15. minúte prihral zadovkou Larsovi Ellerovi na otvárací gól duelu. Bola to jeho desiata asistencia v sezóne. Celkovo odohral 11:44 min, mal dve strely na bránku, plusový bod a štyri "hity". Ivan Provorov a Kevin Hayes zaznamenali v drese víťazov po dva body (1+1). Philadelphia ale prišla o zraneného krídelníka Jamesa van Riemsdyka, ktorý si pri blokovaní strely zlomil ruku.Calgary zdolalo zraneniami sužovaný Columbus 3:2 po predĺžení, keď sa 11 sekúnd pred koncom nadstavenia presadil T.J. Brodie. Domáci prehrávali už o dva góly, ale manko zmazali v záverečnej desaťminútovke tretej tretiny.Anaheim ukončil sedemzápasovú víťaznú šnúru Colorada, Rickard Rakell rozhodol 1,2 sekundy pred koncom predĺženia o jeho triumfe 4:3.