NHL: Pánik strelil gól,Washington v skupine o nasadenie podľahol Tampe

NHL - 2. zápasy predkola play off:

Východná konferencia (Toronto)

Carolina - New York Rangers 4:1

/stav série: 2:0/



Pittsburgh – Montreal 3:1

/stav série: 1:1/



Západná konferencia (Edmonton)

Calgary - Winnipeg 2:3

/stav série: 1:1/



Edmonton – Chicago 6:3

/stav série: 1:1/



skupina o nasadenie

Východná konferencia (Toronto)



Tampa Bay - Washington 3:2 pp a sn /za hostí Pánik 1+0/



Západná konferencia (Edmonton)

Vegas – Dallas 5:3

Slovenský útočník Richard Pánik sa strelecky presadil v nočnom súboji v skupine o nasadenie vo Východnej konferencii zámorskej NHL, jeho gól z 38. minúty však nezabránil prehre hokejistov Washingtonu s Tampou Bay 2:3 po nájazdoch.Pánik znížil v závere druhej tretiny na 1:2, keď dorazil za chrbát Andreja Vasilevského tečovanú strelu Radka Gudasa.opísal Pánik svoj gól na pozápasovej tlačovej konferencii. Capitals zásah slovenského útočníka naštartoval a o dve minúty neskôr, presne 28 sekúnd pred druhou sirénou, vyrovnal z presilovky Jevgenij Kuznecov. "dodal Pánik, ktorý nastúpil v štvrtej formácii, no tréner Todd Reirden ho nasadzoval často a doprial mu" takmer 15 minút. V zostave Tampy sa predstavil slovenský obranca Erik Černák, ktorý zaznamenal plusový bod a zapísal si aj dve trestné minúty. Na ľade strávil necelých 21 minút. V zápasoch o nasadenie sa na rozdiel od duelov v predkole play off v prípade nerozhodného stavu hrá tak ako v základnej časti, po päťminútovom predĺžení troch proti trom nasledujú nájazdy. Aktérom to príliš nevonia.nebral si servítky tréner Jon Cooper, ktorý sa musel zaobísť bez Stevena Stamkosa. Capitals pre zranenie chýbal najproduktívnejší obranca základnej časti John Carlson.Dallas v zostave s obrancom Andrejom Sekerom viedol po druhej tretine v skupine o nasadenie v Západnej konferencii nad Vegas 3:1, v záverečnom dejstve však o náskok prišiel a prehral 3:5. Golden Knights v priebehu piatich minút tromi gólmi otočili skóre vo svoj prospech a víťazstvo poistil do prázdnej bránky William Karlsson. Sekera zaznamenal dva mínusové body, na ľade strávil 16 a pol minúty. O najkrajší moment zápasu sa postaral William Carrier, ktorý efektnou zadovkou strelil víťazný gól na 4:3. "Len som sa snažil dostať puk do bránky," povedal skromne o svojom prvom zásahu v play off.Pittsburgh si v Toronte v rámci bojov vo východnej vetve poradil s Montrealom 3:1 a vyrovnal stav série predkola rozšírenej play off na 1:1. Útočník Canadiens Tomáš Tatar ohrozil brankára Matta Murrayho dvoma strelami, no nebodoval. "Tučniaci" viedli po dvoch tretinách 1:0 zásluhou kapitána Sidneyho Crosbyho, ktorý dal svoj druhý gól v tejto play off a 188. v kariére, čím sa na ôsmom mieste historických zápisov vyrovnal Dougovi Gilmourovi a Joeovi Sakicovi. Vyrovnať mohol v 14. sekunde tretej tretiny Tatar, ale Matt Murray jeho strelu zblízka po úniku dvoch proti jednému zlikvidoval. Penguins päť minút pred koncom zvýšili zásluhou Jasona Zuckera na 2:0, Canadiens ešte vykresali nádej zásluhou mladíka Jesperiho Kotkaniemiho, ktorý skóroval aj v prvom zápase, ale do opustenej bránky spečatil triumf Pittsburghu Jake Guentzel. Canadiens sa trápili v presilovkách, nevyužili ani jednu z troch možnostíkritizoval svoje opory tréner Claude Julien. Tretí zápas série je na programe v noci na štvrtok.Hokejisti Caroliny Hurricanes zdolali New York Rangers aj v druhom zápase predkola play off zámorskej NHL, v pondelok uspeli v Toronte 4:1. V sérii Východnej konferencie vedú 2:0 na zápasy a k postupu do ďalšieho kola im chýba jediný úspech. Hlavným strojcom triumfu Caroliny bol ruský útočník Andrej Svečnikov, ktorý strelil tri góly vrátane víťazného v presilovke v 22. minúte.Edmonton zvíťazil v predkole play off Západnej konferencie nad Chicagom 6:3 aj vďaka hetriku svojho kapitána Connora McDavida a vyrovnal stav série na 1:1.