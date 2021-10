Pánika si z waiver listiny nikto nevybral, na farmu zatiaľ nepôjde

New York 11. októbra (TASR) - Slovenského hokejistu Richarda Pánika si z waiver listiny nevybral žiaden klub NHL. Vedenie New Yorku Islanders ho však zatiaľ na farmu neposlalo a ponechalo si ho v kádri.



"Ostrovania" umiestnili 30-ročného útočníka na waiver listinu v sobotu, no v lehote 24 hodín po ňom nikto nesiahol. Islanders ho stále môžu poslať do farmárskeho tímu Bridgeport Sound Tigers (AHL) v ďalšej fáze sezóny, už bez nutnosti zaradiť hráča na waiver.



Islanders získali Pánika 17. júla z Detroitu v rámci výmeny za obrancu Nicka Leddyho. Red Wings si na základe dohody tímov ponechali časť jeho 2,75-miliónového platu, takže "ostrovania" vyplácajú slovenskému krídelníkovi ročne iba polovicu - 1,375 milióna dolárov. Pánikova zmluva, ktorú podpísal ešte ako hráč Washingtonu, vyprší až po sezóne 2022/2023.



Newyorský tím má po podpisoch veteránov Zdena Cháru a Zacha Pariseho príliš veľa hráčov s jednocestnými zmluvami, navyše má napätý platový strop a potrebuje si uvoľniť priestor v rozpočte. Okrem Pánika zapísal v sobotu na waiver aj obrancu Thomasa Hickeyho, ktorého si takisto nikto nevybral. Podľa denníka Newsday bude generálny manažér Lou Lamoriello pred štartom ročníka čakať do poslednej chvíle, aby upravil káder.



Pánik pôsobil v minulosti v NHL aj v Tampe Bay, Toronte, Chicagu a Arizone. Do Detroitu prišiel na konci základnej časti minulej sezóny z Washingtonu spolu s českým útočníkom Jakubom Vránom. Za Red Wings odohral dvanásť zápasov, v ktorých si pripísal štyri body za gól a tri asistencie.