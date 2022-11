NHL: Parise prekonal Višňovského rekord, gólové hody obrancov

New York 13. novembra (TASR) - Zach Parise sa stal najstarším hráčom v histórii New Yorku Islanders, ktorý skóroval v predĺžení a prekonal tak doterajší klubový rekord bývalého slovenského obrancu Ľubomíra Višňovského. Štvrtýkrát v histórii hokejovej NHL strelili v jeden deň až štyria obrancovia viac ako jeden gól.



Americký útočník Parise rozhodol vo veku 38 rokov a 107 dní o víťazstve “ostrovanov” nad Columbusom 4:3. Višňovský držal rekord Islanders od 27. februára 2014, keď vo veku 37 rokov a 200 dní strelil víťazný gól v predĺžení proti Torontu Maple Leafs (5:4).



V sobotňajších zápasoch sa mimoriadne darilo obrancom. Po dva góly strelili Cale Makar (Colorado), Jarred Tinordi (Chicago), Tyson Barrie (Edmonton) a Sean Durzi (Los Angeles).



Niečo podobné sa v histórii profiligy stalo len štvrtýkrát. Predtým 18. januára 2014 zaznamenali viacgólové zápasy Nick Holden, Slovák Andrej Meszároš, Tyler Myers a Jacob Trouba, 30. marca 1993 to dokázali Al MacInnis, Jyrki Lumme, Jeff Brown a Larry Murphy a 8. marca 1983 sa to podarilo Rayovi Bourqueovi, Paulovi Coffeymu, Rickovi Lanzovi a Kevinovi McCarthymu.



Udalosťou večera bol aj návrat Claudea Girouxa do Philadelphie. Center Ottawy si dres Flyers v rokoch 2007-2022 obliekol presne 1000-krát a posledných 10 sezón bol kapitánom tímu. Zápas 34-ročnému centrovi vyšiel, k víťazstvu “senátorov” 4:1 prispel tromi asistenciami.



Center Bostonu Patrice Bergeron vyhral v drese Bruins 680. zápas (nad Buffalom 3:1) a osamostatnil sa na druhom mieste klubových zápisov, keď predbehol Johnnyho Bucyka (679). Na čele je Ray Bourque (770).



Mike Hoffman rozhodol v predĺžení o víťazstve Montrealu nad Pittsburghom 5:4. Tridsaťdvaročný kanadský útočník skóroval v predĺžení v štvrtom tíme v NHL, lepší sú v tejto štatistike len Jaromír Jágr (6), Bill Guerin (5), Scott Young (5) a Steve Thomas (5).



Jordie Benn sa stal po viac ako 100 rokoch len druhým obrancom, ktorý skóroval pri debute za Toronto Maple Leafs. Tridsaťpäťročný Benn rozhodol o víťazstve nad Vancouverom 3:2. Stal sa druhým najstarším hráčom v klubovej histórii, ktorý skóroval v premiére za “javorové listy”. Starší bol len Patrick Marleau, ktorý to 4. októbra 2017 dokázal vo veku 38 rokov a 19 dní. Benn je navyše len druhý obranca v klubovej histórii s gólom pri debute. Pred ním to dokázal iba Joe Matte v januári 1920.