Pastrňák hetrikom pomohol Bostonu k triumfu nad Philadelphiou

NHL - výsledky:



Washington - New Jersey 4:3



Ottawa - Montreal 3:2 pp



Boston - Philadelphia 7:3



Vancouver - Winnipeg 3:4 pp

New York 22. februára (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v nedeľnom zápase NHL pod voľnou oblohou nad Philadelphiou 7:3. Hlavnou postavou duelu v rezorte pri jazere Tahoe v Nevade bol český útočník David Pastrňák, ktorý dosiahol hetrik. Slovenský brankár v drese Bruins Jaroslav Halák kryl na striedačke chrbát Fínovi Tuukkovi Raskovi.Pastrňák si pripísal svoj desiaty hetrik v kariére, keď sa presadil v úvodoch prvých dvoch tretín a v závere duelu. "Medveďom" sa v tejto sezóne proti Flyers darí, keď uspeli aj v piatej vzájomnej konfrontácii. Tentoraz to však mali jednoduchšie, keďže Philadelphii opäť chýbalo až šesť hráčov, ktorí figurovali na covidovej listine. Medzi nimi aj Jakub Voráček či kapitán Claude Giroux.Hráči Montrealu prehrali druhýkrát za sebou, keď podľahli v Ottawe 2:3 po predĺžení. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral 10:59 minúty a pripísal si jeden hit.Washington si na svojom ľade poradil s New Jersey 4:3. V domácom drese hviezdil T.J. Oshie, ktorý k dvom gólom pridal aj asistenciu. Zdeno Chára odohral za Caps 18:29 minúty, päťkrát ohrozil súperovu bránku, no napokon mal na konte iba mínusový bod a dve 3:4 trestné minúty. Jeho spoluhráč Richard Pánik strávil na ľade 12:18 min.