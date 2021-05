Pastrňák prispel hetrikom k triumfu Bostonu na úvod 2. kola play-off

Sumáre NHL:



1. kolo play off semifinále Severnej divízie



MONTREAL CANADIENS - TORONTO MAPLE LEAFS 3:2 pp (0:0, 0:0, 2:2 - 1:0)

Góly: 46. Perry (Toffoli), 47. Toffoli (Suzuki, Petry), 76. Kotkaniemi (Byron) - 52. Spezza (Kerfoot), 57. Brodie (Engvall). Brankári: Price - Campbell, strely na bránku: 31:43, 2500 divákov. /stav série: 3:3/



2. kolo play off finále Východnej divízie



BOSTON BRUINS - NEW YORK ISLANDERS 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Góly: 20. Pastrňák (Krejčí, Bergeron), 32. Pastrňák (Bergeron, Marchand), 47. McAvoy (Krejčí), 56. Pastrňák, 59. Hall (Krejčí, Reilly) – 12. Beauvillier (Dobson, Eberle), 33. Pelech (Eberle, Komarov). Brankári: Rask - Sorokin, strely na bránku: 40:22, 17.400 divákov. /stav série: 1:0/

New York 30. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu si vynútili siedmy zápas v sérii 1. kola play off s Torontom. V piatkovom šiestom dueli semifinále Severnej divízie zdolali na svojom ľade bez slovenského útočníka Tomáša Tatara Maple Leafs 3:2 po predĺžení. Tatara na krídle prvej formácie Canadiens nahradil vyliečený Jake Evans. V úvodnom stretnutí 2. kola vyraďovačky domáci Boston zdolal vo finále Východnej divízie New York Islanders 5:2 a v sérii vedie 1:0.Hrdinom Montrealu sa stal fínsky útočník Jesperi Kotkaniemi, ktorý po zaváhaní obrany hostí rozhodol v 76. minúte parádnou strelou švihom. "" povedal Kotkaniemi. Na tribúny Bell Centra mohlo prísť 2500 divákov, Montreal ako prvý zo siedmich kanadských tímov povolil účasť publika. V krajine "javorového lista" boli diváci na hokeji prvýkrát od 11. marca 2020.Na úvodný gól si fanúšikovia museli počkať až do tretej tretiny. Skóre otvoril v presilovke veterán Corey Perry, keď dorazil puk za chrbát Jacka Campbella. Tréner Toronta Sheldon Keefe si zobral "challenge", keď reklamoval nedovolené bránenie svojho brankára, ale neuspel a nasledovala tak ďalšia početná výhoda domácich. Tú 77 sekúnd po zásahu Perryho využil Tyler Toffoli a domáci viedli 2:0. Hostia však podobne ako v piatom zápase zmazali dvojgólové manko a dostali duel do predĺženia. V 52. minúte znížil Jason Spezza a tri minúty pred klaksónom vyrovnal T.J. Brodie. "," povedal Toffoli. Oporou Canadiens bol brankár Carey Price, ktorý chytil 41 striel. "Bol skvelý, držal nás stále v hre," chválil Pricea kapitán Shea Weber. Toronto prestrieľalo Montreal v predĺžení 13:2, ale neuspelo. "," uviedol kormidelník Toronta Keefe. Po troch zápasoch sa do zostavy Maple Leafs vrátil útočník Nick Foligno, pre zranenie dolnej časti tela však nedohral obranca Jake Muzzin. Rozhodujúci duel je na programe v pondelok na ľade "javorových listov". Doposiaľ jediný siedmy zápas medzi týmito tímami vyhralo v roku 1964 Toronto 2:1, keď sa hetrikom v montrealskej hale Forum blysol Dave Keon.Boston zlomil Islanders až v tretej tretine, keď strelil tri góly. Najvýraznejšie sa pod triumf podpísal český útočník David Pastrňák, ktorý dosiahol hetrik. Slovenský brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke, v bránke sa predstavil opäť Tuukka Rask. Pastrňák sa v úvode play off trápil, v troch zápasoch v sérii s Washingtonom neskóroval, ale postupne sa dostáva do formy a v troch posledných dueloch strelil päť gólov. Víťazstvo Bruins si po uvoľnení opatrení v štáte Massachusetts mohlo vychutnať 17.400 divákov, čo bola najväčšia návšteva na zápase NHL v tejto sezóne. "" povedal po zápase hrdina Bruins. Pre Pastrňáka to bol druhý hetrik v play off, ten prvý dosiahol v roku 2018 proti Torontu. Český útočník skóroval v každej tretine, vyrovnal na 1:1, zvýšil na 2:1 a poistil vedenie na 4:2. Víťazstvo spečatil do prázdnej bránky Taylor Hall, tri asistencie zaznamenal David Krejčí. Bruins prestrieľali hostí 40:22. "," povedal tréner "ostrovanov" Barry Trotz. Zápas pre zranenie nedohral útočník Bostonu Craig Smith, do zostavy sa po štvorzápasovej pauze vrátil obranca Jeremy Lauzon.