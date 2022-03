Pastrňák zariadil hetrikom triumf Bostonu nad Tampou Bay 3:2

NHL - výsledky:



Boston - Tampa Bay 3:2, Carolina - Dallas 3:4 pp a sn, Montreal - Florida 3:4, NY Islanders - Detroit 5:2, Minnesota - Vancouver 3:2 pp, St. Louis - Philadelphia 2:5, Winnipeg - Ottawa 2:5, Edmonton - San Jose 5:2, Los Angeles - Chicago 3:4 pp a sn, Vegas - Nashville 6:1

New York 25. marca (TASR) - Český útočník David Pastrňák rozhodol tromi gólmi o triumfe hokejistov Bostonu v zámorskej NHL nad Tampou Bay 3:2. V tretej tretine zariadil obrat domácich a zaznamenal svoj 12. hetrik v profilige. Slovenský obranca Erik Černák si v drese Tampy pripísal dva mínusové body a odsedel si šesť trestných minút.Pastrňák dosiahol víťazný gól 4:10 min pred koncom tretej tretiny a Boston sa vďaka tomu dostal o bod pred Tampu v boji o postup do play off vo Východnej konferencii. Pri všetkých troch góloch domácich asistoval Erik Haula. Za hostí skórovali Brandon Hagel a Steven Stamkos. Černák strávil na ľade 15:55 min, mal dve strely na bránku a päť "hitov".Dallas v zostave s Mariánom Studeničom i Andrejom Sekerom uspel na ľade Caroliny 4:3 po nájazdoch. Víťazný debut v novom drese po výmene z Arizony si pripísal brankár Scott Wedgewood, ktorý zneškodnil 44 striel i všetky tri pokusy súpera v nájazdoch. Prekonal tak doterajší klubový rekord v počte zásahov v premiérovom dueli, doterajšie maximum bolo 43 v podaní Jona Caseyho za vtedajšiu Minnesotu North Stars pred takmer 38 rokmi. V nájazdoch rozhodol o výhre Dallasu Tyler Seguin. Dva zásahy si pripísal Roope Hintz, rovnakú bilanciu mal v drese Caroliny Nino Niederreiter. Sekera odohral 11:35 min, Studenič o 18 sekúnd menej, obaja bez bodového zápisu.Zdeno Chára zaznamenal dva plusové body pri víťazstve New Yorku Islanders nad Detroitom 5:2. K šiestemu domácemu triumfu "ostrovanov" za sebou prispel dvoma gólmi Brock Nelson. Už po deviatich sekundách hry poslal Islanders do vedenia Anthony Beauvillier a dosiahol druhý najrýchlejší gól v klubovej histórii. Anders Lee mal tri asistencie, brankár Iľja Sorokin predviedol 37 zákrokov. Chára hral viac ako 21 minút, mal jednu strelu na bránku.Minnesota vyhrala doma nad Vancouverom 3:2 po predĺžení, rozhodol o tom po 31 sekundách nadstavenia Joel Eriksson Ek. V bránke hostí dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Thatcher Demko a zneškodnil 33 striel. Philadelphia uspela na ľade St. Louis 5:2. Travis Konecny skóroval dvakrát a Hayden Hodgson dosiahol gól a asistenciu pri svojom debute v NHL. Claude Giroux mal dve prihrávky na gól vo svojom prvom stretnutí za Floridu, ktorá vyhrala v Montreale 4:3. Leon Draisaitl prispel dvoma presnými zásahmi k triumfu Edmontonu doma nad San Jose 5:2.