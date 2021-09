Patrick podpísal dvojročný kontrakt s Vegas

Vegas 20. septembra (TASR) – Kanadský hokejista Nolan Patrick podpísal nový dvojročný kontrakt s klubom NHL Vegas Golden Knights, ktorý mu vynesie 2,4 milióna dolárov. Informoval o tom web súťaže.



Dvadsaťtriročný center odohral v uplynulej sezóne v drese Philadelphie Flyers 52 zápasov, v ktorých zaznamenal 9 bodov za 4 góly a 5 asistencií. Flyers ho vytrejdovali do Nashvillu 17. júla a následne vo výmene troch tímov putoval do Vegas.



V NHL odohral celkovo 197 stretnutí, v ktorých si pripísal 70 bodov za 30 gólov a 40 asistencií. V šiestich stretnutiach play off strelil jeden gól a na konte má aj jednu asistenciu.