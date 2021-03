NHL: Paul Šťastný vyrovnal zápis otca Petra, duel Montrealu odložili

NHL - výsledky:



Columbus - Carolina 0:3, NY Rangers - Buffalo 5:3, Ottawa - Calgary 2:1, Philadelphia - NY Islanders 1:2 pp, Minnesota - Anaheim 2:1, Arizona - Colorado 1:5, Vancouver - Winnipeg 0:4, Vegas - St. Louis 5:1, San Jose - Los Angeles 2:1, Montreal - Edmonton odložili



New York 23. marca (TASR) - Útočník Winnipegu Jets Paul Šťastný vyrovnal v zámorskej hokejovej NHL zápis svojho otca Petra, keď nastúpil na svoj 977. zápas v základnej časti. Gólom pomohol k triumfu svojho tímu na ľade Vancouveru 4:0.povedal Paul Šťastný po stretnutí, v ktorom tri minúty pred koncom spečatil skóre. V 977 dueloch nazbieral 745 bodov (260+485), jeho otec Peter ich počas svojej 15-ročnej kariéry v zámorí mal spolu 1239 (450+789).Buffalo vyrovnalo negatívny klubový rekord, keď na ľade New Yorku Rangers podľahlo 3:5 a prehralo už 14. zápas za sebou. Pod triumf domácich sa zhodne dvoma gólmi podpísali Chris Kreider a Kaapo Kakko.Slovenský útočník Tomáš Tatar sa na ľade nedostal. Duel jeho Montrealu s Edmontonom odložili, pretože na covid listinu pribudli dvaja hráči Canadiens - Joel Armia a Jesperi Kotkaniemi. Bol to už 38. zápas profiligy, ktorý v tejto sezóne odložili z pandemických dôvodov a prvý v "" divízii.