Penguins ukončili spoluprácu s asistentom trénera Reirdenom

Pittsburgh 3.mája (TASR) - Hokejový klub Pittsburgh Penguins z NHL ukončil spoluprácu s Toddom Reirdenom, ktorý v organizácii pôsobil ako asistent trénera Mikea Sullivana. Stalo sa tak po tom, ako tím nepostúpil do play off zámorskej profiligy v druhej sezóne v rade.



"Spolu s Mikeom Sullivanom sme uplynulé týždne strávili hodnotením trénerského štábu. Hoci tieto rozhodnutia nie sú nikdy jednoduché, túto zmenu sme vykonali v najlepšom záujme klubu," uviedol vo vyhlásení generálny manažér Kyle Dubas.



Reirden mal na starosti presilovky Pittsburghu. "Tučniaci" sa však počas celej sezóny trápili v početnej výhode, dokázali využiť iba 15 % presiloviek. To ich zaradilo na tretie miesto od konca v celej súťaži.



Päťdesiatdvaročný Američan prvýkrát pôsobil ako asistent v Pittsburghu v rokoch 2010 až 2014. Odtiaľ sa presunul do Washingtonu. Pred návratom k Penguins strávil dva roky ako hlavný tréner Capitals (2018-2020), pripomenula agentúra AP.