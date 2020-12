Perry podpísal ročný kontrakt s Montrealom

Montreal 28. decembra (TASR) – Kanadský hokejový útočník Corey Perry podpísal ročný kontrakt s klubom Montreal Canadiens. V novom pôsobisku zarobí 750-tisíc dolárov. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Perryho draftoval v roku 2003 klub Anaheim (Mighty) Ducks a v jeho organizácii pôsobil až do leta 2019. V roku 2007 s ním získal Stanleyho pohár, v sezóne 2010/2011 získal trofej Mauricea Richarda pre najlepšieho strelca základnej časti (50 gólov) a aj Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča NHL.



V lete 2019 zamieril do Dallasu, s ktorým sa dostal až do finále, no v ňom hviezdy podľahli Tampe Bay 2:4 na zápasy. Perry odohral v sezóne celkovo 84 zápasov, v ktorých získal 30 kanadských bodov za 10 gólov a 20 asistencií.



Od roku 2016 je člen prestížneho Tripple Gold klubu, ktorý združuje víťazov Stanleyho pohára, majstrovstiev sveta a zimných olypijských hier.



Canadiens nedávno podpísali ročný kontrakt aj s českým útočníkom Michaelom Frolíkom, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v Calgary a Buffale. Rovnako ako Perry si aj Frolík zarobí 750-tisíc dolárov.