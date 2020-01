NHL: Perryho vypočujú v súvislosti s faulom na Ellisa

New York 2. januára (TASR) - Hokejista Dallasu Stars Corey Perry sa bude v piatok zodpovedať pred komisiou pre hráčsku bezpečnosť NHL za zákrok na Ryana Ellisa. Tridsaťštyriročný útočník v prvej tretine stredajšieho zápasu Winter Classic lakťom "zostrelil" obrancu Nashvillu Ryana Ellisa. Za faul si vyslúžil vylúčenie na päť minút plus do konca zápasu. Perryho v minulosti suspendovali už dvakrát, naposledy v roku 2013. Informoval o tom portál TSN.