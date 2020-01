NHL: Perryho vyšiel zákrok na Ellisa draho, nezahrá si päť zápasov

New York 4. januára (TASR) - Oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL exemplárne potrestalo hokejistu Coreyho Perryho za zákrok na Ryana Ellisa v novoročnom zápase Winter Classic. Útočník Dallasu Stars si za faul lakťom nezahrá päť duelov. Počas absencie príde aj o plat vo výške 40.322 dolárov, peniaze poputujú do fondu na pomoc hráčom.



Perry "zostrelil" obrancu Nashvillu už v úvode prvej tretiny. Za faul si vyslúžil trest na päť minút plus do konca zápasu, Ellis sa už do hry nevrátil. Stars v následnom oslabení dvakrát inksaovali, no napokon zvíťazili 4:2. O jeden gól sa postaral aj slovenský obranca Andrej Sekera. Informoval o tom web NHL.