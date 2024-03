Philadelphia zdolala Boston 3:2, dva góly dal Konecny

NHL - výsledky:



New York Islanders - Winnipeg 6:3, Philadelphia - Boston 3:2



New York 23. marca (TASR) - Travis Konecny prispel dvoma gólmi k triumfu Philadelphie nad Bostonom 3:2 v dueli zámorskej NHL. Víťazný gól domácich zaznamenal 89 sekúnd pred koncom tretej tretiny Tyson Foerster. Flyers si víťazstvom nad lídrom súťaže posilnili pozíciu v boji o play off.Hráči New Yorku Islanders ukončili šesťzápasovú sériu prehier, keď doma zdolali Winnipeg 6:3. Pomohol im k tomu dvojgólový Cal Clutterbuck. Mathew Barzal i Hudson Fasching mali zhodne bilanciu 1+2. Ostrovania sa priblížili k Detroitu na poslednej postupovej priečke do vyraďovačky na rozdiel troch bodov.