NHL: Philadelphia zdolala Montreal po predĺžení, Tatar nebodoval

NHL - výsledky:



Carolina - New York Rangers 2:4, Florida - Washington 4:5 pp, New York Islanders - Pittsburgh 3:4 pp, Philadelphia - Montreal 3:2 pp, Toronto - Vegas 2:1 pp, Ottawa - Los Angeles 3:2 pp, Chicago - Vancouver 5:2, Arizona - Columbus 2:3, Calgary - New Jersey 5:2, Colorado - Nashville 9:4, San Jose - Minnesota 6:2 v 3. tretine

New York 8. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v noci na piatok v NHL na ľade Philadelphie 2:3 po predĺžení. Slovenský útočník v drese hostí Tomáš Tatar nebodoval, pripísal si mínusový bod a štyri trestné minúty. V úvode druhej tretiny poslal domácich do vedenia James Van Riemsdyk šesť sekúnd po Tatarovom prvom vylúčení.Piate víťazstvo za sebou dosiahol Washington, keď vyhral na Floride 5:4 po predĺžení. Capitals opäť chýbal Richard Pánik, k dispozícii by mal byť v noci na utorok proti svojmu bývalému klubu Arizone Coyotes. Washington potiahli k triumfu dvojgóloví Alexander Ovečkin s Tomom Wilsonom, ten sa postaral o víťazný zásah, Ovečkin pridal aj asistenciu. Tri body si nazbieral obranca John Carlson (1+2), celkovo ich má na konte v tejto sezóne už 26 a je na 4. mieste v kanadskom bodovaní súťaže.