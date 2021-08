Philadelphiu posilní kanadský útočník Brassard

Philadelphia 25. augusta (TASR) - Tím zámorskej hokejovej NHL Philadelphia Flyers získal útočníka Dericka Brassarda. Hráč podpísal ročný kontrakt v hodnote 825.000 USD.



"Kanaďan strávil sezónu 2020/2021 v Arizone, kde v 53 stretnutiach zaznamenal 20 bodov (8 gólov a 12 asistencií)," informoval internetový portál nhl.com.



Tridsaťtriročný Brassard odohral v NHL spolu štrnásť sezón. V základnej časti nastúpil v 905 stretnutiach a v play off vo viac ako sto. V roku 2014 postúpil s New York Rangers do finále Stanleyho pohára. Na MS 2016 sa tešil z najcennejšieho kovu.