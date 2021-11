M. Lemieux: Penguins vstupujú do novej kapitoly

Pittsburgh 29. novembra (TASR) - Majitelia bejzbalového klubu MLB Boston Red Sox sa dohodli na kúpe hokejového tímu NHL Pittsburgh Penguins. Predaj do rúk Fenway Sports Group ešte podlieha schváleniu Radou guvernérov profiligy.



Bývalý hviezdny hokejista a doterajší spolumajiteľ "Pens" Mario Lemieux zostane súčasťou vlastníckej skupiny. Spolu s ním zostane v klubových štruktúrach aj druhý doterajší spolumajiteľ Ron Burkle. Ten získal spolu s Lemieuxom väčšinový balík v roku 1999. "Penguins vstupujú do novej kapitoly a ja zostanem aj naďalej taký aktívny a angažovaný, ako som vždy bol a teším sa, že budeme pokračovať v budovaní nášho úspechu s našimi prichádzajúcimi partnermi z FSG," citoval Lemieux portál nhl.com.



Skupina Fenway Sports Group vlastní aj anglický futbalový klub FC Liverpool, s partnermi aj tím RFK Racing NASCAR a štadión Fenway Park. "Pittsburgh Penguins sú prvotriedny tím NHL s veľmi silnou organizáciou, úžasnou históriou a vášnivou fanúšikovskou základňou," povedal riaditeľ Fenway Sports Group Tom Werner. Podľa zámorských médií má klub z Pittsburghu hodnotu 845 miliónov amerických dolárov.



Lemieux priviedol Penguins ako kapitán k Stanleyho pohárom v rokoch 1991 a 1992 a v roku 1997 ho uviedli do Siene slávy. V roku 2000 sa vrátil na ľad a odohral ďalších päť sezón. Kariéru ukončil definitívne v januári 2006. V NHL odohral 915 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 1723 bodov (690+1033), v 107 dueloch play off pridal 172 bodov (76+96).



Od roku 1999 bol spolumajiteľ Pittsburghu a získal s ním ďalšie tri Stanley Cupy (2009, 2016, 2017).