NHL: Pittsburgh vymenil brankára Murrayho do Ottawy

Pittsburgh 7. októbra (TASR) - Kanadský hokejový brankár Matt Murray sa sťahuje z Pittsburghu do Ottawy. Senators ho získali v stredu výmenou za perspektívneho útočníka Jonathana Grudena a voľbu v 2. kole tohtoročného draftu NHL.



Murray dvakrát priviedol Penguins k zisku Stanleyho pohára, no v uplynulých rokoch išla jeho formu dolu a stratil post brankárskej jednotky. Pred novým ročníkom vsadili "tučniaci" na mladšieho Tristana Jarryho, účastníka tohtoročnej All-Star exhibície. "Radi by sme sa poďakovali Murraymu za všetko, čo pre nás vykonal počas piatich sezón v Pittsburghu. Jeho výkony boli kľúčové počas našich dvoch majstrovských jázd. Želáme mu v ďalšej kariére to najlepšie," citovala agentúra AP generálneho manažéra Pittsburghu Jima Rutherforda.



Dvadsaťšesťročný Murray má štatút obmedzeného voľného hráča a čakajú ho s Ottawou ešte rokovania o novej zmluve. V organizácii "senátorov" pôsobí aj slovenský obranca Christián Jaroš.



Murray v predchádzajúcej sezóne odchytal v základnej časti 36 stretnutí, v ktorých dosiahol 20 víťazstiev, zaznamenal priemer 2,87 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 89,9 percenta, najhoršiu počas svojej profiligovej kariéry. V predkole play off dostal šancu v troch zápasoch s úspešnosťou 91,4 percenta a gólovým priemerom 2,50.