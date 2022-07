NHL: Pittsburgh vymenil Marina do New Jersey za Smitha

Pittsburgh 16. júla (TASR) - Vedenie klubu hokejovej NHL Pittsburgh Penguins vymenilo Johna Marina do Jersey Devils za Tya Smitha a voľbu v 3. kole draftu v roku 2023. Pre oficiálnu stránku Penguins to uviedol generálny manažér Ron Hextall.



Dvadsaťdvaročný kanadský obranca Smith podpísal ročnú zmluvu v hodnote 863-tisíc dolárov. Smitha draftovalo New Jersey v prvom kole (celkovo 17.) v roku 2018. V zámorskej NHL odohral dve sezóny a v 114 zápasoch zaznamenal 43 bodov (7+36). Svoju krajinu reprezentoval na viacerých turnajoch. V roku 2018 hral na Hlinka Gretzky Cupe a na MS juniorov v roku 2020 prispel k zisku zlatých medailí.



Opačným smerom prestúpil 25-ročný americký obranca John Marino, ktorý v doterajšej kariére hral v zámorí len za Pittsburgh aj napriek tomu, že si ho vybral Edmonton Oilers v šiestom kole draftu v roku 2015 zo 154. miesta. Marino podpísal šesťročný kontrakt s priemerným ročným zárobkom 4,4 milióna dolárov.



Najnovšia posila Devils má na svojom konte celkovo 64 bodov za 10 gólov a 54 asistencií. Marino zaznamenal aj dve asistencie v 17 zápasoch play off. "John je súťaživý, vysoký obranca, ktorý posilňuje naše zadné rady. Jeho ovládanie puku a schopnosť prechodovej hry zapadá do nášho štýlu," oznámil pre oficiálnu stránku Devils viceprezident a súčasne generálny manažér klubu Tom Fitzgerald.