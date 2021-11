Pittsburgh zapísal Crosbyho a Dumoulina na covid listinu

Pittsburgh 3. novembra (TASR) - Klub zámorskej NHL Pittsburgh Penguins zapísal útočníka Sidneyho Crosbyho a obrancu Briana Dumoulina na covidovú listinu. Obaja mali pozitívny test na Covid-19. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Tréner "tučniakov" Mike Sullivan uviedol, že Crosby má mierne príznaky a Dumoulin je bez symptómov. Pre 34-ročného Crosbyho ide o druhú absenciu v prebiehajúcej sezóne 2021/2022. V jej úvode vynechal šesť zápasov po tom, čo absolvoval operáciu ľavého zápästia. Po návrate stihol odohrať zápas proti New Jersey (2:4), v ktorom sa nezapísal do kanadského bodovania.



Crosby s Dumoulinom sú v poradí siedmy a ôsmy hráč Penguins, ktorých klub od začiatku prípravného kempu v septembri zapísal na covid listinu, hoci káder je takmer kompletne zaočkovaný. "Sidney pracoval extrémne tvrdo, aby sa dostal späť do hry a všetci sme boli nadšení, že je späť. Som si istý, že teraz je frustrovaný. Toto je pre neho ďalšia prekážka. Dúfame, že sa obaja čoskoro vrátia na ľad," povedal Sullivan podľa agentúry AP.