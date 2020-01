NHL: Pittsburgh zdolal Boston 4:3, keď otočil z 0:3

výsledok:



Pittsburgh - Boston 4:3



New York 19. januára (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins zvíťazili v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL nad Bostonom Bruins 4:3. Domáci "tučniaci" prehrávali v 16. minúte už 0:3, no manko v ďalšom priebehu dorovnali a v 53. minúte rozhodol o ich triumfe Bryan Rust, ktorému prihral spoza bránky Jevgenij Malkin.V drese hostí odohral slovenský obranca Zdeno Chára 19:53 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, jeden hit a jednu "mínusku". V bránke Bostonu figuroval opäť Jaroslav Halák, ktorý kryl 18 z 22 striel súpera a mal 81,8% úspešnosť zákrokov. Český kanonier David Pastrňák zaznamenal gól a asistenciu a s 37 zásahmi je na čele tabuľky strelcov.Pittsburgh vyhral druhý zápas za sebou a v tabuľke Východnej konferencie mu patrí tretia priečka, na druhý Boston, ktorý prehral tretí z uplynulých štyroch duelov, stráca jeden bod.