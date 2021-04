NHL: Pittsburgh zdolal New Jersey, Studenič s dvoma mínusovými bodmi

NHL - výsledky:



Buffalo - Boston 0:2, Florida - Columbus 5:1, New York Islanders - New York Rangers 6:1, Pittsburgh - New Jersey 7:6, Tampa Bay - Carolina 1:4, Dallas - Detroit 5:2, Vancouver - Toronto 6:3, Los Angeles - Anaheim 4:1

New York 21. apríla (TASR) - Hokejisti Pittsburghu zvíťazili v domácom zápase NHL nad New Jersey 7:6. Po dvoch tretinách viedli 6:0, v treťom dejstve inkasovali šesť gólov, no ich úspechu rozhodol kapitán Sidney Crosby v 52. minúte. Slovenský útočník Marián Studenič odohral za hostí takmer 14 minút s dvoma mínusovými bodmi.Dallas zdolal na vlastnom ľade Detroit 5:2, obranca domácich Andrej Sekera si pripísal tri plusky, útočník hostí Richard Pánik dve mínusky. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom podľahla doma Caroline 1:4.