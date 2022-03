NHL: Pittsburgh získal Rakella z Anaheimu

Pittsburgh 21. marca (TASR) - Pittsburgh Penguins získal v posledný deň prestupového obdobia výraznú posilu do ofenzívy. Z Anaheimu Ducks prišiel Rickard Rakell, ktorý prvýkrát v kariére zmenil pôsobisko v NHL.



Dvadsaťosemročný Švéd strávil celú svoju profiligovú kariéru u "káčerov", ktorí ho draftovali v 1. kole v roku 2011. Po tejto sezóne mu vyprší šesťročný kontrakt na 3,8 miliónov dolárov na sezónu. V základnej časti odohral 550 zápasov a nazbieral 339 bodov (154+185), najlepšie mu vyšla sezóna 2016/17, keď si pripísal 34 gólov a 35 asistencií. V 46 stretnutiach play off pridal 19 bodov (11+8). V národnom drese získal zlato na MS 2018 i titul na juniorskom šampionáte. V prebiehajúcej sezóne nazbieral 28 (16+12) bodov v 51 zápasoch.



Pittsburgh za neho poslal do Anaheimu výber v 2. kole tohtoročného draftu a útočníkov Dominika Simona and Zacha Astona-Reesea, informovala TSN s tým, že trejde ešte musí potvrdiť vedenie súťaže. Dvadsaťsedemročný Aston-Reese odohral v tejto sezóne 52 zápasov a ku dvom gólom pridal deväť asistencií. Rovnako starý český útočník Simon nazbieral v 55 dueloch osem bodov (3+5).