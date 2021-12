NHL: Platový strop sa v budúcej sezóne zvýši na 82,5 mil. dolárov

New York 11. decembra (TASR) - Platový strop sa pred budúcou sezónou NHL zvýši o jeden milión dolárov. V piatok to uviedol komisár zámorskej hokejovej profiligy Gary Bettman.



Liga a hráčska asociácia NHLPA sa už pred štartom sezóny 2021/2022 dohodli, že strop by sa mal v ďalšom ročníku posunúť z 81,5 na 82,5 milióna USD. Bettman jeho zvýšenie potvrdil po tom, ako oznámil, príjmy NHL by mali dosiahnuť päť miliárd dolárov. Predpoveď NHL počíta s tým, že sa pandemický dlh hráčov splatí do konca sezóny 2023/2024. Ak sa tak stane, platový strop by mal v ročníku 2024/2025 opäť poskočiť, informoval web televízie TSN.