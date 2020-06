NHL: Ani Pittsburgh nebude hostiť play-off zápasy prerušenej sezóny

Pittsburgh 22. júna (TASR) - Americké mesto Pittsburgh nebude dejiskom zápasov play off hokejovej NHL, ak túto sezónu v zámorskej profilige obnovia. Potvrdil to v utorok komisár NHL Gary Bettman. Už v pondelok vypadol z okruhu kandidátov Columbus.



Prezident a generálny riaditeľ Pittsburghu Penguins David Morehouse bol z rozhodnutia sklamaný: "Vieme, že Pittsburgh by bol skvelým hostiteľským mestom vďaka našim fanúšikom a podpore, ktorú sme dostali od miestnej podnikateľskej komunity, odborov a našich politických vodcov."



Vedenie NHL chce súťaž reštartovať v auguste, ak to situácia s pandémiou koronavírusu dovolí. Základná časť sa už dohrávať nebude a netradičnú vyraďovačku bude hrať 24 tímov, po 12 v každej konferencii. Isté je, že liga sa opätovne rozbehne iba v dvoch mestách na neutrálnych štadiónoch - tzv. "Hub cities". V máji zverejnili desať kandidátskych miest, zostali už len Chicago, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis/St.Paul, Toronto a Vancouver.