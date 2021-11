NHL: Pocta pre legendárneho Lowea, Oilers vyradili jeho štvorku

Edmonton 6. novembra (TASR) - Legendárny kanadský hokejista Kevin Lowe sa dočkal v noci na sobotu veľkej pocty. Klub Edmonton Oilers pred domácim zápasom s New Yorkom Rangers (6:5 pp) slávnostne vyvesil pod strop svojej haly dres s číslom štyri, ktorý bývalý obranca obliekal v NHL. Jeho štvorku tak už nebude nosiť žiadny iný hráč "olejárov".



"Pre mňa je najšpeciálnejšie to, že tu môžem stáť spoločne s mojou rodinou a najlepšími priateľmi, Craigom MacTavishom a Craigom Simpsonom. V osobnom i profesionálnom živote sme spolu toho veľa zažili," povedal na adresu svojich niekdajších spoluhráčov.



Lowe strávil v Edmontone prevažnú časť svojej profiligovej kariéry. Za Oilers odohral 15 sezón a vybojoval s nimi päťkrát Stanleyho pohár (1984, 1985, 1987, 1988, 1990). Ďalší zdvihol nad hlavu ako hráč Rangers (1994), za newyorský tím hral štyri roky. V roku 1990 získal prestížnu King Clancy Memorial Trophy pre hokejistu s najlepšími hráčskymi a ľudskými kvalitami. V NHL celkovo nastúpil v 1254 zápasoch základnej časti, v ktorých nazbieral 431 bodov (84+347), v 214 dueloch play off pridal 58 bodov (10+48).



Po konci hráčskej kariéry pracoval Lowe pre Oilers ako asistent trénera, hlavný tréner, generálny manažér a prezident hokejových operácií. V súčasnosti je viceprezident spoločnosti Oilers Entertainment Group vlastniacej Oilers.



Šesťdesiatdvaročný Lowe je od roku 2020 aj člen Hokejovej siene slávy v Toronte. Edmonton už pred ním vyradil z používania čísla Ala Hamiltona (3), Paula Coffeyho (7), Glenna Andersona (9), Marka Messiera (11), Jariho Kurriho (17), Granta Fuhra (31) a Waynea Gretzkého (99).