NHL: Pocta pre Lowea, Oilers slávnostne vyvesia jeho štvorku

Edmonton 21. septembra (TASR) - Klub hokejovej NHL Edmonton Oilers vyradí z používania číslo 4, ktoré nosil na drese legendárny obranca "olejárov" Kevin Lowe. Dres s jeho štvorkou slávnostne vyvesí pod strop domácej haly 5. novembra pred zápasom s New Yorkom Rangers. Informoval o tom portál sportsnet.ca.



Šesťdesiatdvaročný člen hokejovej Siene slávy odohral za Oilers 15 sezón v rokoch 1979 - 1992 a získal s nimi päťkrát Stanleyho pohár. Šiesty titul pridal do svojej zbierky v roku 1994 ako hráč NY Rangers. V 1254 zápasoch základnej časti NHL strelil 84 gólov a pridal 347 asistencií, v 214 dueloch play off pridal 58 bodov (10+48).



Lowe momentálne pracuje ako viceprezident spoločnosti Oilers Entertainment Group, ktorá vlastní Oilers. Predtým v kanadskom klube pôsobil ako hlavný tréner i generálny manažér. Oilers dosiaľ vyradili čísla siedmich hráčov, tejto pocty sa dočkali Al Hamilton (3), Paul Coffey (7), Glenn Anderson (9), Mark Messier (11), Jari Kurri (17), Grant Fuhr (31) a Wayne Gretzky (99).