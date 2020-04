NHL: Podľa Voráčka sa sezóna už nedohrá: Neviem si to predstaviť

Praha 25. apríla (TASR) - Podľa českého hokejistu Jakuba Voráčka sa prerušená sezóna zámorskej NHL už nedohrá. Útočník Philadelphie Flyers si nevie predstaviť, že by tímy dokončili ročník v lete po trojmesačnej pauze.



Tridsaťročný krídelník si momentálne užíva voľno, ale je pripravený kedykoľvek opäť začať s tréningom. "Myslím si, že sa sezóna nedohrá. Je to môj názor, môžem sa mýliť. Hovorí sa o tom, že ju chcú dohrať v lete, ale neviem si predstaviť, že všetky tímy budú sezónu dohrávať po trojmesačnej pauze. Dúfam len, že ak by sa pokračovalo, tak by sa hralo normálne vo Philadelphii, v Chicagu a na štadiónoch plných ľudí. To je moje želanie," citoval ho portál idnes.cz.



Vedenie profiligy momentálne hľadá možnosti ako dohrať sezónu. V hre je úvaha, že by sa celý zvyšok odohral v troch či štyroch mestách. Táto možnosť sa Voráčkovi príliš nepáči.



Útočník Philadelphie sa vrátil do rodnej krajiny v polovici marca. "Myslím, že sa nezačne hrať skôr ako v júni či júli. Takže teraz relaxujem a keby sa to začalo hýbať k lepšiemu, mal by som osem týždňov času na prípravu. Teraz je to pre mňa normálna letná prestávka, len o dva tri mesiace skôr," povedal.