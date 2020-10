BriseBrois: Podpis novej zmluvy s Černákom je pre Tampu priorita

Tampa 2. októbra (TASR) - Jednou z medzisezónnych priorít nového šampióna NHL Tampy Bay Lightning bude udržať si v tíme slovenského hokejistu Erika Černáka. Dvadsaťtriročnému obrancovi sa končí nováčikovská zmluva a spolu s ruským bekom Michailom Sergačovom a centrom Anthonym Cirellim majú štatút obmedzených voľných hráčov.



Vedenie Tampy musí už tri dni po zisku Stanleyho pohára riešiť otázniky ohľadom kádra. Generálny manažér "bleskov" Julien BriseBrois zdôraznil, že si chce upísať všetkých troch spomínaných hráčov, aj keď priznal, že vzhľadom na nezmenený platový strop to nemusí byť také jednoduché. "Sú to všetko kvalitní mladí hráči, ktorí majú najlepšie roky kariéry ešte pred sebou. Vďaka nim budeme mať aj niekoľko ďalších rokov výborný tím. Celkom zaslúžene ich čaká platové polepšenie, čím však uhryznú z priestoru pod naším platovým stropom. A my ten priestor teraz nemáme," povedal pre ligový web BriseBrois.



Manažér Tampy si udrží práva na trojicu hráčov tým, že im predloží kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu. Získa tak zároveň čas na dlhšie rokovania. Priestor pod platovým stropom si zrejme vytvorí tak, že vymení dvoch starších hráčov s celkovou hodnotou približne desať miliónov dolárov. V zámorských médiách sa spomínajú ako kandidáti na výmenu Tyler Johnson, Alex Killorn či Yanni Gourde. "Po zisku pohára bude teraz mojou úlohou spraviť niekoľko náročných rozhodnutí. Každé z nich budem robiť s cieľom ešte vylepšiť tento tím," dodal GM Tampy, ktorý pôvodne počítal s tým, že sa platový strop z 81,5 milióna dolárov zdvihne na 84 miliónov. Koronakríza však spôsobila, že sa strop nezmenil. "Samozrejme, radi by sme udržali pokope víťazný káder, no realita je taká, že to nebude možné. Platový strop nám to jednoducho nedovolí. Každý rok sa náš káder trochu zmení, tento rok to bude znamenať, že niektorí dlhoroční hráči sa v novej sezóne k nám už nevrátia," dodal BriseBrois.



Černák si dokázal už v minulej nováčikovskej sezóne vybudovať stabilné miesto v zostave Tampy. V skončenom ročníku prispel svojimi spoľahlivými výkonmi k zisku majstrovského pohára. V nedokončenej základnej časti strelil päť gólov a pridal sedem asistencií v 57 zápasoch, v 25 dueloch play off si pripísal štyri asistencie.



Okrem tria Černák, Sergačov a Cirelli sa obmedzenými voľnými hráčmi môžu stať aj Mitchell Stephens a Carter Verhaeghe. Potenciálnymi neobmedzenými voľnými hráčmi sú obrancovia Jan Rutta, Kevin Shattenkirk, Luke Schenn, Zach Bogosian a útočník Patrick Maroon. Trh s voľnými hráčmi sa v NHL otvorí 9. októbra.