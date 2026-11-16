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NHL: Pospíšil a Nemec nebodovali, Gauthier predĺžil gólovú sériu
V drese domácich skóroval v deviatom dueli za sebou Cutter Gauthier, čo je najdlhšia séria v súťaži za posledných 29 rokov.
Autor TASR
New York 16. novembra (TASR) - Hokejisti Calgary v zostave so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom a obrancom Šimonom Nemcom prehrali v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Anaheimu 1:6. Ani jeden zo Slovákov nebodoval. V drese domácich skóroval v deviatom dueli za sebou Cutter Gauthier, čo je najdlhšia séria v súťaži za posledných 29 rokov.