NHL: Pospíšil prihral na víťazný gól Calgary

Výsledky NHL:

New York Islanders - New Jersey 1:2 pp,

Arizona - Anaheim 4:3,

Boston - New York Rangers 3:4 pp,

Detroit - Columbus 5:1,

Edmonton - Winnipeg 4:3,

Montreal - Ottawa 2:1,

Philadelphia - Washington 3:1,

Nashville - Tampa Bay 6:1,

St. Louis - Chicago 1:5,

Seattle - Calgary 1:4 /za hostí Pospíšil 0+1/

New York 3. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil zaznamenal asistenciu v nočnom prípravnom zápase pred štartom nového ročníka NHL. Pomohol ňou k triumfu Calgary Flames na ľade nováčika zámorskej profiligy Seattle Kraken 4:1. Pospíšil prihral v 24. minúte na víťazný gól Marka Stonea.Tampa Bay prehrala v príprave už tretí zo štyroch zápasov. Obhajca Stanleyho pohára nestačil na Nashville, ktorému v jeho aréne podľahol 1:6. S "predátormi" utrpel debakel 2:6 aj pred dvoma dňami na domácom ľade.