NHL: Pospíšil s asistenciou, Černák, Tatar ani Nemec nebodovali

NHL - výsledky:



Boston - Nashville 3:6, Buffalo - San Jose 2:6, Detroit - Carolina 1:2, Philadelphia - Calgary 3:6 (M. POSPÍŠIL za hostí 0+1), Tampa Bay - Columbus 6:2, New York Islanders - Winnipeg 3:2, Dallas - New Jersey 4:3, Colorado - Pittsburgh 4:1, Edmonton - Anaheim 2:6, Seattle - Minnesota 3:4 po 2. tretine



New York 5. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil pomohol asistenciou k víťazstvu Calgary na ľade Philadelphie 6:3 v nočnom zápase zámorskej NHL. Z presvedčivého triumfu svojho tímu sa tešil aj obranca Erik Černák, ktorý s tímom Tampy Bay zvíťazil nad Columbusom 6:2. New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom i Šimonom Nemcom prehralo na ľade Dallasu 3:4.Pre Pospíšila to bola 17. asistencia v sezóne, čím si vytvoril osobný rekord v NHL. Dosiahol ju v prvej tretine, keď Jegor Šarangovič po jeho strele z väčšej vzdialenosti dorazil puk za Ivana Fedotova a upravil na 1:4. Napokon išlo o víťazný gól, keďže Flyers neskôr dvakrát skórovali. "Plameňom" vyšiel úvod zápasu, keď strelili tri góly od 8. do 10. minúty a následne brankára Sama Erssona vystriedal Fedotov. Pre Calgary to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách. Pospíšil odohral 12:08 minút, prezentoval sa aj plusovým bodom a 5 hitmi - najviac zo všetkých hráčov v zápase. Po 61 dueloch prebiehajúcej sezóny má na konte 21 kanadských bodov za 4 góly a 17 asistencií.Tampa Bay potvrdila výbornú formu a v súboji tímov s víťaznými sériami dosiahla presvedčivé víťazstvo. Columbus prehral po štyroch triumfoch. "Blesky" mali ideálny vstup do zápasu, keďže už v 2. minúte viedli 2:0. Doma zvíťazili šiestykrát za sebou a sú štvrtí najlepší vo Východnej konferencii. Černák strávil na ľade necelých 20 minút, počas ktorých sa prezentoval dvoma trestnými minútami, dvoma strelami a dvoma hitmi.Devils dokázali na ľade Dallasu vyrovnať z 1:3 na 3:3, no napokon prehrali ešte v riadnom hracom čase. Obranca Thomas Harley rozhodol o triumfe "hviezd" gólom tri sekundy pred koncom tretej tretiny. Tatar odohral 12:53 minúty, počas ktorých mal mínusový bod. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani Šimon Nemec, ktorý strávil na ľade 17:20 minút.Útočník Nashvillu Steven Stamkos bodoval prvýkrát po 13 zápasoch a bilanciou gól a dve asistencie pomohol k triumfu na ľade Bostonu 6:3. "Predátori" zvíťazili na ľade súpera prvýkrát po šiestich prehrách. Boston prehral na vlastnom ľade piatykrát v sérii a celkovo v siedmom zápase z uplynulých ôsmich. Dva body za asistencie získal najproduktívnejší hráč "medveďov" David Pastrňák.V súboji najslabších tímov Východnej a Západnej konferencie zvíťazili hráči San Jose na ľade Buffala 6:2. Sabres prehrali štvrtýkrát za sebou. "Žraloci" nadviazali na triumf z Toronta a z dvoch víťazstiev po sebe sa radovali prvýkrát od 4. januára.Hokejisti Detroitu nebodovali v treťom zápase v rade, čo sa im stalo prvýkrát od 28. decembra. Na domácom ľade podľahli Caroline 1:2. "Hurikáni" zvíťazili v piatom vzájomnom zápase v sérii.Hokejisti Colorada potvrdili proti Pittsburghu pozíciu favorita, keď na vlastnom ľade triumfovali 4:1. Víťazný gól strelil v presilovke v 56. minúte Casey Mittelstadt, domáci neskôr uzavreli skóre dvoma gólmi do prázdnej bránky. Avalanche zvíťazili v treťom zápase v rade, resp. v piatom z uplynulých siedmich. Pittsburgh prehral sedem zápasov z predošlých ôsmich, hoci hoci bol proti Coloradu strelecky aktívnejší - 33:25.Strelecká prevaha (35:26) nepomohla k víťazstvu ani hráčom Edmontonu. Na domácom ľade Anaheimu 2:6, pričom hostia vykročili za presvedčivým triumfom v úvodnej časti, po ktorej viedli 4:1. "Olejárom" nepomohlo ani následné striedanie brankárov. Ich dve najväčšie hviezdy Leon Draisaitl a Connor McDavid si pripísali po dva kanadské body (obaja 1+1). Oilers sú po februárovej prestávke (Turnaj štyroch krajín) vo výsledkovej kríze. Zo siedmich zápasov zvíťazili iba v jednom.