NHL: Pozitívne testy na nový koronavírus malo od 8. júna 43 hráčov

New York 13. júla (TASR) - Vedenie zámorskej NHL informovalo v pondelok, že od 8. júna malo pozitívne testy na nový koronavírus 43 hokejistov.



Všetci nakazení hráči sú v domácej karanténe. Medzi nimi je 30 hráčov, ktorých pozitívne testovali v klubových priestoroch, a u trinástich odhalili koronavírus mimo ligových protokolov pre druhú fázu reštartu sezóny.



V pondelok spustili tretiu fázu, keď sa otvorili prípravné kempy pre dvadsaťštyri tímov, ktoré sa predstavia v rozšírenej play off. Sezóna sa dohrá od 1. augusta v dvoch tzv. hub cities Toronte a Edmontone. Hráči môžu beztrestne odmietnuť hrať do pondelka večera miestneho času.



NHL nezverejňuje mená hráčov s pozitívnymi testami a ani v akých tímoch hrajú. Informovala o tom agentúra AP.