NHL: Produktivitu play off opäť ovládol Kučerov

Kanadské bodovanie play off NHL 2021:

1. Nikita Kučerov 32 bodov (8 gólov + 24 asistencií),

2. Brayden Point 23 (14+9),

3. Steven Stamkos 18 (8+10),

4. Victor Hedman 18 (2+16),

5. Alex Killorn (všetci Tampa Bay) 17 (8+9),

6. William Karlsson (Vegas) 16 (4+12), ...

32. Erik ČERNÁK (Tampa Bay) 10 (1+9)

Tampa 8. júla (TASR) - Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov sa stal s 32 kanadskými bodmi najproduktívnejším hráčom play off NHL 2021. Zopakoval tým svoje prvenstvo z play off 2020. Od roku 1992 je prvý hráč, ktorý triumfoval v produktivite vyraďovacích bojov v dvoch po sebe idúcich sezónach.Pred ním dosiahol rovnaký úspech Mario Lemieux z Pittsburghu Penguins, ktorému sa to podarilo v rokoch 1991 a 1992.Kučerov neodohral v základnej časti 2020/2021 ani jeden zápas a do hry nastúpil až vo vyraďovacích bojoch. V nich patril, rovnako ako v roku 2020, k najvýraznejším lídrom "bleskov." V 22 zápasoch dosiahol bilanciu 8 gólov a 24 asistencií a na čele produktivity mal pred druhým Braydenom Pointom 9-bodový náskok. Úspešné ťaženie Lightning za obhajobou sa premietlo aj do kanadského bodovania play off, keď sa na prvých piatich priečkach umiestnili práve hráči Tampy Bay.