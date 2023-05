NHL: Produktivitu play off vedie Hintz z Dallasu, Slováci bez bodu

New York 1. mája (TASR) - Štatistiky play off zámorskej NHL k 1. máju 2023:







1. Roope Hintz (Dallas) 6 5 7 12 +3 15 4



2. Leon Draisaitl (Edmonton) 6 7 4 11 +4 25 6



3. Matthew Tkachuk (Florida) 7 5 6 11 +5 22 16



4. Mitchell Marner (Toronto) 6 2 9 11 +9 16 0



5. Mikko Rantanen (Colorado) 7 7 3 10 +4 27 2







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







najlepší strelci:



1. Draisaitl a Rantanen po 7 gólov,

3. Chris Kreider (NY Rangers) 6, Auston Matthews (Toronto), M. Tkachuk, Hintz, Brandon Montour (Florida), Adrian Kempe (LA Kings), David Pastrňák, Tyler Bertuzzi, Taylor Hall (všetci Boston) po 5







štatistiky Slovákov:



1. Erik Černák (Tampa Bay) 1 0 0 0 0 1 2



2. Tomáš Tatar (New Jersey) 6 0 0 0 -2 12 0







brankári (aspoň tri zápasy):



1. Igor Šesťorkin (NY Rangers) 6 3 169 11 93,9 1,79 0



2. Akira Schmid (New Jersey) 4 3 104 7 93,7 1,72 1



3. Jake Oettinger (Dallas) 6 4 170 13 92,9 2,01 1







/za menom počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet čistých kont/