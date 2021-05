NHL: Produktivitu Slovákov vyhral opäť Tomáš Tatar

1. Tomáš Tatar (Montreal) 50 10 20 30 0 82 8

2. Erik Černák (Tampa Bay) 46 5 13 18 +8 85 38

3. Richard Pánik (Washington/Detroit) 48 4 9 13 -9 59 18

4. Zdeno Chára (Washington) 55 2 8 10 +5 67 44

5. Andrej Sekera (Dallas) 46 3 2 5 +12 33 4

6. Marián Studenič (New Jersey) 8 1 1 2 -2 7 4

7. Adam Ružička (Calgary) 3 0 1 1 +2 3 4

8. Christián Jaroš (San Jose) 7 0 1 1 -4 3 2

9. Tomáš Jurčo (Vegas) 8 0 1 1 0 11 0



Jaroslav Halák (Boston) 19 9 436 46 90,5 2,53 2



/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov/

New York 20. apríla (TASR) - Najproduktívnejším slovenským hokejistom v základnej časti zámorskej NHL 2020/2021 je aj tretiu sezónu po sebe Tomáš Tatar. Krídelník Montrealu Canadiens nazbieral v 50 zápasoch skráteného ročníka 30 bodov (10+20).V sezóne 2018/19 triumfoval so ziskom 58 bodov (25+33) v 80 dueloch a vo vlaňajšej nedohranej základnej časti si pripísal na konto 61 bodov (22+39) v 68 stretnutiach. Tentokrát sa tridsaťročnému krídelníkovi až tak nedarilo, no aj tak mal veľký náskok v produktivite Slovákov pred druhým v poradí Erikom Černákom. Dvadsaťtriročný obranca sa už pevne zaradil do zostavy Tampy Bay a s 18 bodmi v 46 dueloch si vytvoril sezónne maximum. To sa mu podarilo aj v počte asistencií, ktorých nazbieral 13, gólov strelil päť rovnako ako v dvoch predchádzajúcich sezónach NHL.Tretí v produktivite bol Richard Pánik. Tridsaťročný krídelník odštartoval ročník vo Washington a dohral ho v Detroite. V 48 dueloch si do štatistík pripísal štyri góly a deväť asistencií. Zdeno Chára nazbieral v 55 súbojoch desať bodov (2+8).V závere základnej časti zažili debut v najlepšej lige sveta Marián Studenič a Adam Ružička a obaja dokázali bodovať. Dvadsaťdvaročný krídelník New Jersey Studenič odohral osem zápasov, v ktorých strelil gól a pridal asistenciu. Rovnako starý center Clagary Ružička si v troch vystúpeniach pripísal jednu gólovú prihrávku.V základnej časti 2020/2021 sa predstavilo dokopy deväť slovenských korčuliarov a jeden brankár - Jaroslav Halák. Ten odchytal za Boston 19 duelov, pričom priviedol Bruins k deviatim víťazstvám. Mal úspešnosťou zásahov 90,5 percenta a priemer 2,53 gólu na zápas.Najtrestanejším Slovákom bol Chára (44 tr. min), najviac plusových bodov nazbieral Andrej Sekera (+12) a najčastejšie strieľal Černák (85).