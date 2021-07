NHL odštartuje 12. októbra

New York 23. júla (TASR) – Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne 12. októbra. Vedenie profiligy zverejnilo rozpis nasledujúceho ročníka základnej časti, v ktorej sa tímy po koronakríze vrátia k tradičnému formátu s 82 zápasmi. V programe je zakomponovaná aj prestávka počas ZOH v Pekingu, hoci účasť hráčov z NHL pod piatimi kruhmi zatiaľ nie je istá.



V úvodný večer novej sezóny sú na programe dva zápasy, predstavia sa v nich obhajca trofeje Tampa Bay Lightning i nováčik súťaže Seattle Kraken. Tampa vyvesí pod strechu Amalie Arény svoj tretí majstrovský banner pred domácim súbojom s Pittsburgh Penguins a Seattle ako 32. tím súťaže nastúpi vo svojej premiére v NHL na ľade Vegas Golden Knights. Hokejistov Seattlu čaká na štarte ročníka spolu päť duelov u súperov, na domácom štadióne nastúpia prvýkrát 23. októbra proti Vancouveru Canucks.



Až 13 stretnutí vonku čaká v úvode sezóny 2021/2022 hráčov New Yorku Islanders. Vo svojej novej UBS Aréne sa predstavia až 20. novembra v súboji s Calgary Flames. Je to historicky najdlhšia séria zápasov na pôde súperov na začiatku ročníka a druhá najdlhšia celkovo.



V programe figurujú aj dve stretnutia pod holým nebom. Minnesota Wild bude 1. januára 2022 hostiť St. Louis Blues v tradičnom dueli Winter Classic na bejzbalovom štadióne Target Field v Minneapolise. Hráči Nashvillu Predators privítajú Tampu Bay 26. februára na štadióne amerického futbalu Nissan Stadium v Nashville. All Star víkend je na programe 4. a 5. februára v aréne Vegas Golden Knights.



Olympijská pauza by mala byť od 7. do 22. februára 2022 v prípade, že vedenie NHL dospeje k dohode s Hráčskou asociáciou NHLPA a Medzinárodnou hokejovou federáciou o účasti hráčov profiligy v Pekingu. Ak sa tak nestane, kompetentní zverejnia revidovaný kalendár základnej časti. Podľa teraz zverejneného by mala základná časť vyvrcholiť 29. apríla, keď bude na programe záverečných 15 duelov.